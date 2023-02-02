  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu!

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.

1 / 12
Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! - Resim: 2

Yüksekova ilçesinde günlerdir yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. 

2 / 12
Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! - Resim: 3

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar resmen kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise bir metreyi buldu.

3 / 12
Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! - Resim: 4

İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

4 / 12