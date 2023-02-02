Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.
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Yüksekova ilçesinde günlerdir yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar resmen kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise bir metreyi buldu.
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İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.
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