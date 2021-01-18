''Kar kaplanları'' iş başında!

Tipi ve fırtınadan dolayı açtıkları yolların bir süre sonra tekrar kapandığını belirten Yentür, şöyle konuştu:



"Vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmak için 16 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyoruz, Fırtınadan dolayı zorluklar yaşıyoruz. Fırtınanın dinmesiyle daha hızlı ve etkili bir şekilde yollarımızı açacağız. Fırtınadan dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar var. Ekipleri seferber ettik. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipiden dolayı görüş mesafesi 3 metreye kadar düşüyor. Operatörlerimiz önüne göremiyor. Üçevler grup köy yolunda 9 köy ve 22 mezramız var. Burayı açık tutmamazı gerekiyor. Çalışma koşullarımız çok ağır. 'Halka hizmet hakka hizmettir' düsturuyla bu çalışmaları yürütüyoruz."