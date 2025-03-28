Kar maskeli saldırganlar güpe gündüz dehşet saçtı
Adana’da yüzü kar maskeli 5 şahıs, sokak ortasında bir kişiyi sopalarla öldüresiye darbedip otomobille kaçtı.
Kaynak: İHA
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri kar maskeli 5 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.
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Şüpheliler sopalarla yere yatırdıkları kişiyi tekmeleyip darbettikten sonra bir otomobile binip kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olay yerinden kaçan 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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