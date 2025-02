Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu talan etti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık 2024'te saat 04.15 sıralarında İstanbul'dan gelen sahte plakalı bir araçla Saray ilçesi Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuya girerek silahlı soygun yapan kar maskeli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, şüphelilerin hızla dükkâna girerek ziynet eşyalarını kasalara doldurduğu anlar an be an kayıt altına alındı. Hızlı bir şekilde davranan kar maskeli şahıslar kasalara doldurdukları ziynet eşyalarıyla kaçtı.