Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte!

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan videonun yer aldığı paylaşımlarda, "Hazır! Daima Hazır! Kış boyunca zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakârca görev yapan Yüksekova'daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bizleri gururlandıracak şekilde vatan ve millet uğrunda yiğitçe görev yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.