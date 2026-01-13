Kar tatili haberleri peş peşe geldi: Bazı illerde 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine dikkat çekilerek, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.