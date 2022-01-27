Kar temizleyen genç ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtulduğunu söyleyen Mikail Mete, "İş yerimin giriş kapısı önünde biriken karları temizlemek istedim. Elime küreğimi alarak, dışarıya çıktım. Temizlik çalışmasına başladığım sırada bir ses duydum ve hemen büyük bir korkuyla geri adım attım. Geri adım atmam ile yukarıdan bir buz kütlesi düştü. Son anda kendimi geriye atmasaydım, buz kütlesi tam olarak benim kafama gelecekti ve ölebilirdim" dedi.