Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur

​Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi.