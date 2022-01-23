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  4. Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur

Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı. Yüzlerce yolcu otobüs terminalinde beklemek zorunda kaldı.

Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur - Resim: 1

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

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Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur - Resim: 2

Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. 

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Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur - Resim: 3

Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

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Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur - Resim: 4

​Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi. 

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