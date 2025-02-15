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  4. Kar ve sağanak yağışlar sonrası barajların son hali görüntülendi

Kar ve sağanak yağışlar sonrası İstanbul'un barajları nefes aldı

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası barajların doluluk oranı yüzde 60'ı aştı. Baraj göllerinde kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.

Kaynak: DHA
Kar ve sağanak yağışlar sonrası İstanbul'un barajları nefes aldı - Resim: 1

İstanbul’da şubat ayı içinde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte yaşanan kar yağışlarıyla baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 60.46 olarak ölçtü. 

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Kar ve sağanak yağışlar sonrası İstanbul'un barajları nefes aldı - Resim: 2

Karların erimesi, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla Şubat ayı içinde doluluk oranlarında yaklaşık yüzdü 10’luk bir artış yaşandığı belirtildi. 

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Kar ve sağanak yağışlar sonrası İstanbul'un barajları nefes aldı - Resim: 3

Ancak genel istatistik verilerine bakıldığında yaşanan bu artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. 

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Kar ve sağanak yağışlar sonrası İstanbul'un barajları nefes aldı - Resim: 4

Geçen yıl bu tarihte yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 73.25 olarak ölçülmüştü.

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