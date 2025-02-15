Kar ve sağanak yağışlar sonrası İstanbul'un barajları nefes aldı
İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası barajların doluluk oranı yüzde 60'ı aştı. Baraj göllerinde kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.
Kaynak: DHA
İstanbul’da şubat ayı içinde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte yaşanan kar yağışlarıyla baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 60.46 olarak ölçtü.
1 / 10
Karların erimesi, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla Şubat ayı içinde doluluk oranlarında yaklaşık yüzdü 10’luk bir artış yaşandığı belirtildi.
2 / 10
Ancak genel istatistik verilerine bakıldığında yaşanan bu artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı.
3 / 10
Geçen yıl bu tarihte yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 73.25 olarak ölçülmüştü.
4 / 10