Kar ve tipi bastırdı; ilçe kara gömüldü
Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.
Kaynak: İHA
İlçede yağan kar ve esen tipi bir çok yerde sorunları beraberinde getirdi.
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Bazı evlerin önü ve sokaklar kardan kapanması vatandaşların tepkisine neden oluyor.
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Vatandaşlar özellikle yaşlıların mağdur olduğunu ve belediyenin bu anlamda harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre ilçede soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.
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