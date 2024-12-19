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Kar ve tipi bastırdı; ilçe kara gömüldü

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.

Kaynak: İHA
Kar ve tipi bastırdı; ilçe kara gömüldü - Resim: 1

İlçede yağan kar ve esen tipi bir çok yerde sorunları beraberinde getirdi. 

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Kar ve tipi bastırdı; ilçe kara gömüldü - Resim: 2

Bazı evlerin önü ve sokaklar kardan kapanması vatandaşların tepkisine neden oluyor. 

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Kar ve tipi bastırdı; ilçe kara gömüldü - Resim: 3

Vatandaşlar özellikle yaşlıların mağdur olduğunu ve belediyenin bu anlamda harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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Kar ve tipi bastırdı; ilçe kara gömüldü - Resim: 4

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre ilçede soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

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