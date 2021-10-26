Kar ve tipi fena bastırdı! Sürücüler yolda kaldı

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.