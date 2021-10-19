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Kar yağdı, yollar kapandı, vatandaş çareyi kendi buldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun sis ve kar nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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Bazı sürücüler, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi`nde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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Sürücülerden Mevlüt Aslan, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Bahçesaray`a gidecektim ama kardan dolayı ilerleyemiyorum. Mecbur zincir takacağım. Yol gerçekten çok kötü. Kısa sürede çok kar yağdı. Bunu beklemiyorduk." dedi.

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