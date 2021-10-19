Kar yağdı, yollar kapandı, vatandaş çareyi kendi buldu

Sürücülerden Mevlüt Aslan, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Bahçesaray`a gidecektim ama kardan dolayı ilerleyemiyorum. Mecbur zincir takacağım. Yol gerçekten çok kötü. Kısa sürede çok kar yağdı. Bunu beklemiyorduk." dedi.