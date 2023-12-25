Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp

Ağır yaralı olarak kurtarılan N.İ., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ekipler, kayıp diğer vatandaşlar Y.T. ve R.A'ı arama ve kurtarma çalışmalarını gece geç saatlere kadar zor şartlarda sürdürürken, yoğun tipi ve fırtına nedeni ile çalışmalara ara verildiği öğrenildi.