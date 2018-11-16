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  3. 16 Kasım 2018 07:34

Konya'da kar fena bastırdı ! Sürücüler yollarda kaldı

Konya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da kar fena bastırdı ! Sürücüler yollarda kaldı

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar, Konya-Antalya yolunun Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan sazı sürücüler yolda kalırken, Konya kent merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

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Konya'da kar fena bastırdı ! Sürücüler yollarda kaldı

Konya'da, saat 22.00 sıralarında başlayan kar hayatı olumsuz etkilerken, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Konya'da kar fena bastırdı ! Sürücüler yollarda kaldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir ilçesinde, Konya- Antalya yolunun her iki istikametinde de ulaşım güçlükle sağlandı.

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Konya'da kar fena bastırdı ! Sürücüler yollarda kaldı

Sadece zincirli olan araçlara izin verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar da dinlenme tesislerinde bekletildi.

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