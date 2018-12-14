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  3. 14 Aralık 2018 08:36

Kar yağışı gece boyunca etkili oldu

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da kar yağışı etkili oldu. Eskişehirliler her yıl yapılan kar topu savaşı için sokaklara döküldü.

Kar yağışı gece boyunca etkili oldu

Kartopu oynayanların renkli görüntüsü karlı geceyi ısıttı. Öte yandan, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

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Kar yağışı gece boyunca etkili oldu

Eskişehir’de, kent merkezine mevsimin ilk kar yaşışıyla birlikte üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışında gençler doyasıya kartopu savaşı yaptı.

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Kar yağışı gece boyunca etkili oldu

Eskişehir halkı tarafından hasretle beklenen kar yağışı şehre ulaştı. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan mevsimin ilk kar yağışı 7’den 70’e tüm halkı adeta sokağa döktü.

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Kar yağışı gece boyunca etkili oldu

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan kavşakta ise, her yıl kartopu savaşı yapmak üzere toplanan üniversite öğrencileri yine yerini aldı.

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