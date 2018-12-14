Kar yağışı gece boyunca etkili oldu
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da kar yağışı etkili oldu. Eskişehirliler her yıl yapılan kar topu savaşı için sokaklara döküldü.
Kartopu oynayanların renkli görüntüsü karlı geceyi ısıttı. Öte yandan, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı.
Eskişehir’de, kent merkezine mevsimin ilk kar yaşışıyla birlikte üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışında gençler doyasıya kartopu savaşı yaptı.
Eskişehir halkı tarafından hasretle beklenen kar yağışı şehre ulaştı. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan mevsimin ilk kar yağışı 7’den 70’e tüm halkı adeta sokağa döktü.