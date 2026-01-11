Kar yağışı geri döndü, eğitime kar tatili geldi... İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Türkiye bugün itibariyle yeniden dondurucu soğuk ve kar yağışının etkisi altına girerken çok sayıda il ve ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte alfabetik sırayla 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilen il ve ilçeler..
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle yeniden buz kesecek. Bugün pek çok ilimizde sağanak yağışlar görülürken akşam saatleri itibariyle kar yağışı adım adım tüm yurdu etkisi altına alacak. Kar yağışının geri dönmesiyle birlikte bazı illerimizden kar tatili kararları da peş peşe geldi...
ANKARA
Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
BİNGÖL
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
İSTANBUL
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.