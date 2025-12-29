  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!''

Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!''

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Şırnak Belediyesi, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: DHA/İHA
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!'' - Resim: 1

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde süren yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ana arterlerde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde İl Özel İdaresi, il ve ilçe merkezlerinde ise belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

1 / 13
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!'' - Resim: 2

Merkezde 4, Uludere ilçesinde 7, Beytüşşebap ilçesinde de 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

2 / 13
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!'' - Resim: 3

Öte yandan Şırnak-Hakkari kara yolunun 42-58’inci kilometreleri arasındaki Orta Köy mevkisi, yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 18.30’da araç trafiğine kapatıldı. 

3 / 13
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!'' - Resim: 4

BELEDİYEDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak Belediyesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

4 / 13