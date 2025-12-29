Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!''
Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Şırnak Belediyesi, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini bildirdi.
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde süren yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ana arterlerde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde İl Özel İdaresi, il ve ilçe merkezlerinde ise belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Merkezde 4, Uludere ilçesinde 7, Beytüşşebap ilçesinde de 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Şırnak-Hakkari kara yolunun 42-58’inci kilometreleri arasındaki Orta Köy mevkisi, yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 18.30’da araç trafiğine kapatıldı.
BELEDİYEDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI
Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak Belediyesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.