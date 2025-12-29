Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!''

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde süren yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ana arterlerde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde İl Özel İdaresi, il ve ilçe merkezlerinde ise belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.