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  3. 25 Ocak 2018 11:27

Kar yağışı yolları kapattı !

Samsun’da geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, Samsun-Ankara karayolunun bir süreliğine trafiğe kapanmasına yol açtı.

Kar yağışı yolları kapattı !

Samsun’da kar yağışı dün geceden bu yana etkili olmaya başladı. Saat 08.00’den sonra etkisini iyice artıran kar yağışı, özellikle şehrin üst kesimlerimde hayatı olumsuz etkiledi.

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Kar yağışı yolları kapattı !

Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkisinde araçlar yolda gitmekte zorluk çekerken, bazı tır ve araçlar da yoldan çıktı.

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Kar yağışı yolları kapattı !

Yolun karla kapla olması nedeniyle hareket edemeyen araçlar, uzun kuyruklar oluşturarak yolun açılmasını bekledi.

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Kar yağışı yolları kapattı !

Yolda kalan şoförler, Giresun’dan Samsun istikametine kadar kar yağışı olmasına rağmen, Samsun-Ankara yolunun aşırı kar yağışından dolayı tıkandığını söylediler.

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