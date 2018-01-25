Kar yağışı yolları kapattı !
Samsun’da geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, Samsun-Ankara karayolunun bir süreliğine trafiğe kapanmasına yol açtı.
Samsun’da kar yağışı dün geceden bu yana etkili olmaya başladı. Saat 08.00’den sonra etkisini iyice artıran kar yağışı, özellikle şehrin üst kesimlerimde hayatı olumsuz etkiledi.
Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkisinde araçlar yolda gitmekte zorluk çekerken, bazı tır ve araçlar da yoldan çıktı.
Yolun karla kapla olması nedeniyle hareket edemeyen araçlar, uzun kuyruklar oluşturarak yolun açılmasını bekledi.