Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzara korkuttu
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, kar yağışı ve yağmurun ardından büyüdü. Diken üstünde oturan bölge halkı yetkililerden geri dönüş alamayınca kendi imkanları ile yolu trafiğe kapattı.
İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Yuvam Turgut Konutları'nın içerisindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, vatandaşların ve site yönetiminin iddiasına göre kar yağışı ve yağmurun ardından genişledi.
Genişleme sonrası yolun 2 tarafında bulunan istinat duvarında küçük çaplı kırılmalar oluştu.
102 ve 103'üncü adanın ortasında kalan yol çevredekileri tedirgin ederken, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Huzur Sokak'ta bir kreş de bulunuyor.
'15 GÜNDÜR YOLDA YİNE AYNI ÇÖKME VAR'
103. Ada Başkanı Ali Rıza Gültepe, 3 yıldır yöneticilik yaptığını ve birçok sorunları olduğunu ifade ederek, "İstinat duvarları, kaldırımlar, yollarla ilgili çok kez başvuru yaptık. Belediyeyi kötülemek amacında değilim ama hiç kimse bizi muhatap almadı. Buraya gelip de hiç kimse bir şey yapmadı. Geçen sene üst yol için başvurdum, gelip oraya bakıp, 'Burası çıkmaz sokak, burayı yapmıyoruz' dediler. Ben de 'Buraya çöp arabanız giriyor, bu duvara ağırlık veriyor, çöküyor. En azından bir asfalt atın, sular göl olmasın, duvara zarar vermesin' dedim. Bizi hiç kimse muhatap almadı ve şu ana kadar gelmediler. Burada da 15 gündür yolda yine aynı çökme var. Video çektim; gönderdim. 1 gün sonra bana, 'Geleceğiz’ dediler ama maalesef şu ana kadar hiç kimse gelip de bizi muhatap almadı. Şu anda da zaten duvar tehlike arz ediyor, parçalar dökülmeye başladı. Bu yolu kapattık. Zabıtalar, polisler gelip 'Burayı açın' diyorlar. Burayı açacağız, açmamızda bir sıkıntı yok ama burada herhangi bir şey olduğu zaman bu sorumluluk bizde kalmasın. Burada neredeyse 400 insan yaşıyor" dedi.