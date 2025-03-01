Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzara korkuttu

'15 GÜNDÜR YOLDA YİNE AYNI ÇÖKME VAR'

103. Ada Başkanı Ali Rıza Gültepe, 3 yıldır yöneticilik yaptığını ve birçok sorunları olduğunu ifade ederek, "İstinat duvarları, kaldırımlar, yollarla ilgili çok kez başvuru yaptık. Belediyeyi kötülemek amacında değilim ama hiç kimse bizi muhatap almadı. Buraya gelip de hiç kimse bir şey yapmadı. Geçen sene üst yol için başvurdum, gelip oraya bakıp, 'Burası çıkmaz sokak, burayı yapmıyoruz' dediler. Ben de 'Buraya çöp arabanız giriyor, bu duvara ağırlık veriyor, çöküyor. En azından bir asfalt atın, sular göl olmasın, duvara zarar vermesin' dedim. Bizi hiç kimse muhatap almadı ve şu ana kadar gelmediler. Burada da 15 gündür yolda yine aynı çökme var. Video çektim; gönderdim. 1 gün sonra bana, 'Geleceğiz’ dediler ama maalesef şu ana kadar hiç kimse gelip de bizi muhatap almadı. Şu anda da zaten duvar tehlike arz ediyor, parçalar dökülmeye başladı. Bu yolu kapattık. Zabıtalar, polisler gelip 'Burayı açın' diyorlar. Burayı açacağız, açmamızda bir sıkıntı yok ama burada herhangi bir şey olduğu zaman bu sorumluluk bizde kalmasın. Burada neredeyse 400 insan yaşıyor" dedi.