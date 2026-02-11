Kar yağışıyla birlikte kar tatilleri de geri döndü... İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girerken özellikle doğu illerimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde okullara kar tatili arası verildi.
AĞRI
Ağrı Valiliği, il genelinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 11 Şubat 2026 Çarşamba günü il genelinde kar yağışının devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla il genelindeki tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görev yapan öğretmenler için 11 Şubat 2026 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Eğitime verilen arada öğrencilerin konu eksikliklerinin öğretmenler tarafından uygulanacak telafi eğitim programlarıyla giderileceği kaydedildi.
ERZURUM
Erzurum’da iki gündür şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle; soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri dikkate alınarak Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 11.02.2026 Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.
MUŞ
Muş'ta kar yağışı nedeniyle Varto ilçesinde tüm okullar, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde de köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. "Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." Bulanık ve Malazgirt kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
VAN
Van'ın Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi. Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.