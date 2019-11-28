Kar yüzünü gösterdi ! Meteoroloji'den yeni uyarı

Kars'a gelenlerin artık kar görebileceklerini söyleyen Özyılmaz, "Bundan sonra turizm turları, rezervasyonlar başlayacak. Artık Kars'a gelenler kar ve kışı görecekler. Kars için kar bize para olarak dönüyor. Kar artık bizim için kazanç oluyor. Çünkü dünyada kış azalmaya başlamış. Erzincan, Erzurum ve Kars koridoru Türkiye'de kış koridoru olarak görülüyor. Biz bu kışı turizme tanıtarak turist çekerek, değerlendirerek kâra çevireceğiz. Sezon başladı ve nisan ayına kadar şehir yoğun olacak. Her yerde doluluk var. Yeter ki gayret edelim iyi davranalım ve şehrimizi daha iyi pazarlayalım" dedi.