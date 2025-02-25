Kara bürünen İstanbul'a müjdeli haber: Bambaşka bir İstanbul'a hazır olun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayınladığı haftalık hava tahmin raporuna göre donduran soğukların ve karın geride kaldığı İstanbul'a bahar geliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayınladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, 25 Şubat 2025 Salı günü şehir genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıkların 7°C seviyelerinde seyretmesi beklenirken, yağış öngörülmüyor. Sabah saatlerinde 3°C olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 7°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 6°C, gece ise 5°C olarak ölçülecek. Nem oranının %45-70 aralığında seyretmesi beklenirken, rüzgarın lodos ve kıble yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette (5-20 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Kelime anlamı “kor halindeki ateş topu” olan cemre, halk inanışına göre önce havaya (19-20 Şubat), sonra suya (26-27 Şubat) ve son olarak toprağa (5-6 Mart) düşerek doğayı ısıtır. İstanbul’da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının bölgeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı ve mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor. Mart ayına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarı ile mevsim normallerinin 2-5°C altında olması dalgalanması beklenirken, Mart ayı ortalarına kadar sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri civarı ile 1-3°C derece altında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının bölgeyi terk etmesiyle beraber sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yükseleceği, cemrenin ise belirgin şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.
Haftalık tahminlere göre, İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak artış gösterecek.
26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C
27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C
28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında değişecek
1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C, bahar havasına daha yakın bir seyir bekleniyor
CEMRE, kelime anlamı olarak “kor halindeki ateş topu” anlamına gelir. Kültürel bir olgu olarak bilinen cemre, takvimde ilkbahardan önce birer hafta arayla
HAVAYA (19-20 Şubat)
SUYA (26-27 Şubat)
TOPRAĞA (5-6 Mart)
düştüğüne inanılan sıcaklık yükselmesini açıklar.