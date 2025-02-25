Kara bürünen İstanbul'a müjdeli haber: Bambaşka bir İstanbul'a hazır olun

İstanbul’da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının bölgeyi terk etmesiyle beraber sıcaklıkların artarak mevsim normallerine yükseleceği, cemrenin ise belirgin şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.

Haftalık tahminlere göre, İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak artış gösterecek.

26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C

27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C

28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında değişecek

1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C, bahar havasına daha yakın bir seyir bekleniyor