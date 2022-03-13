Kara kan düştü! Kartopu savaşı kanlı bitti: 6 yaralı var!

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.