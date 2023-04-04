Kara karıştıran fotoğraf: Hülya Avşar evlenme teklifi mi aldı?
Her çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar son paylaştığı fotoğraftaki yüzüğü ile akıllara evlilik sorularını getirdi.
Hülya Avşar, Zafer Algöz ve Büşra Pekin ile birlikte sunacağı Yıldız De Bana programı ile ekranlara dönecek.
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Attığı her adımla adından söz ettiren Avşar kızı son klibinde soyunması ile gündem olmuştu.
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Ünlü şarkıcı bu kez ise yüzüğü ile olay oldu.
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Takvim'in haberine göre; etiketlendiği görüntüde yüzüğü ile dikkat çeken Hülya Avşar'ın fotoğrafını gören "Evlilik teklifi mi aldı?" diye sordu.
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