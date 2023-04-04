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Kara karıştıran fotoğraf: Hülya Avşar evlenme teklifi mi aldı?

Her çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar son paylaştığı fotoğraftaki yüzüğü ile akıllara evlilik sorularını getirdi.

Kara karıştıran fotoğraf: Hülya Avşar evlenme teklifi mi aldı? - Resim: 1

Hülya Avşar, Zafer Algöz ve Büşra Pekin ile birlikte sunacağı Yıldız De Bana programı ile ekranlara dönecek.

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Kara karıştıran fotoğraf: Hülya Avşar evlenme teklifi mi aldı? - Resim: 2

Attığı her adımla adından söz ettiren Avşar kızı son klibinde soyunması ile gündem olmuştu.

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Kara karıştıran fotoğraf: Hülya Avşar evlenme teklifi mi aldı? - Resim: 3

Ünlü şarkıcı bu kez ise yüzüğü ile olay oldu. 

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Kara karıştıran fotoğraf: Hülya Avşar evlenme teklifi mi aldı? - Resim: 4

Takvim'in haberine göre; etiketlendiği görüntüde yüzüğü ile dikkat çeken Hülya Avşar'ın fotoğrafını gören "Evlilik teklifi mi aldı?" diye sordu.

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