Kara kış geri döndü: Birçok şehir beyaza büründü, yollar kapandı
Türkiye'de nisan ayı gelmesine rağmen kış bitmek bilmedi. Hakkari, Bitlis, Van ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis'te 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Başkent'te çiçek açan ağaçların karla kaplanması dikkat çekti. İşte yurttan kar manzaraları...
Kaynak: DHA/İHA
Ankara’nın çevre ilçelerine ve yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kar yağışı özellikle Beypazarı’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. İlçeye bağlı Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.
Öte yandan, Elmadağ ilçesinde de kar yağışıyla birlikte badem ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Bahar mevsiminde çiçek açan badem ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti.
Hakkari'de nisan ayında kar esareti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
