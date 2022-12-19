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Kara kış yüzünü gösterdi! Sibirya'yı aratmayan görüntüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kara kış yüzünü gösterdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

Kara kış yüzünü gösterdi! Sibirya'yı aratmayan görüntüler - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor.

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Kara kış yüzünü gösterdi! Sibirya'yı aratmayan görüntüler - Resim: 2

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

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Kara kış yüzünü gösterdi! Sibirya'yı aratmayan görüntüler - Resim: 3

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesinin ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

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Kara kış yüzünü gösterdi! Sibirya'yı aratmayan görüntüler - Resim: 4

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

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