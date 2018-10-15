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  3. 15 Ekim 2018 15:01

Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Ekim’de toplanan SSİK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 6x6 Komuta ve Radar Araçları, 8x8 Sensör ve KBRN Keşif Araçları ile Jandarma Genel Komutanlığı için 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı tedariğine yönelik projenin FNSS ile yürütülmesini kararlaştırdı.

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Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

İLK KEZ YERLİ MOTOR KULLANILACAK

Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8x8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6x6’yı üreten FNSS, proje kapsamında ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek.

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Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Komuta ve Zırhlı Muharebe Araçlarına modern komuta kontrol ve haberleşme donanımı ile 25mm Uzaktan Komutalı Kule Sistemi, Radar Araçlarına ilgili görev donanımı entegre edilecek. 8x8 Sensör ve KBRN keşif araçlarında ise, ileri teknoloji görev donanımı ve 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunacak.

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Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

2 METRELİK HENDEĞİ AŞIYOR

PARS 8x8, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30+ yan eğimde hareket edebiliyor.

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