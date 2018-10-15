Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

İLK KEZ YERLİ MOTOR KULLANILACAK



Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8x8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6x6’yı üreten FNSS, proje kapsamında ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek.