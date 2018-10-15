Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Ekim’de toplanan SSİK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 6x6 Komuta ve Radar Araçları, 8x8 Sensör ve KBRN Keşif Araçları ile Jandarma Genel Komutanlığı için 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı tedariğine yönelik projenin FNSS ile yürütülmesini kararlaştırdı.
İLK KEZ YERLİ MOTOR KULLANILACAK
Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8x8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6x6’yı üreten FNSS, proje kapsamında ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek.
Komuta ve Zırhlı Muharebe Araçlarına modern komuta kontrol ve haberleşme donanımı ile 25mm Uzaktan Komutalı Kule Sistemi, Radar Araçlarına ilgili görev donanımı entegre edilecek. 8x8 Sensör ve KBRN keşif araçlarında ise, ileri teknoloji görev donanımı ve 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunacak.