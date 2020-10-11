Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, nadir görülen kara leylekler, kuşların göç yolu olan Alaplı Çayı’nda görüntülendi.
Leyleklerin önemli göç yollarından biri haline gelen Alaplı Çayı’nda, dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye´de de nadir görülen kara leylekler görüldü.
Kara leylekleri, uzun yıllardır kuşların göç yolları konusunda çalışmalar yapan Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Arif Aktürk fark etti.
Arif Aktürk, Alaplı Çayı’nın leyleklerin göç yolu olduğunu ve kara leylekleri ilk defa gördüklerini söyledi.