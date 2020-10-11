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  3. 11 Ekim 2020 15:20

Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, nadir görülen kara leylekler, kuşların göç yolu olan Alaplı Çayı’nda görüntülendi.

Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

Leyleklerin önemli göç yollarından biri haline gelen Alaplı Çayı’nda, dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye´de de nadir görülen kara leylekler görüldü. 

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Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

Kara leylekleri, uzun yıllardır kuşların göç yolları konusunda çalışmalar yapan Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Arif Aktürk fark etti. 

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Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

Arif Aktürk, Alaplı Çayı’nın leyleklerin göç yolu olduğunu ve kara leylekleri ilk defa gördüklerini söyledi.

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Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

‘KORUNMASI İÇİN TAKİP EDİYORUZ’ 3 tane olan kara leylekleri her gün takip ettiklerini belirten Aktürk, "Genelde mart ve nisan ayında burada yüzlerce değişik türde leylek görürdük. 

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