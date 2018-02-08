Karabük'te 10 binler şehidine ağladı

Alana sığmayan kalabalığın katıldığı cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Cenaze namazını Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş kıldırdı. Tabutu askerler omzuna alması ile birlikte şehidin annesi ve dedesi de tabuta el atarak cenaze aracına kadar eşlik etti. Sonrasında şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Karabük Valiliği önüne getirildi. On binlerin tekbirler eşliğinde uğurladığı şehidin naaşı defnedilmek üzere Safranbolu Şehitliği’ne götürüldü.