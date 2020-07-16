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  3. 16 Temmuz 2020 08:20

Karabük’te binlerce kişi meydanda namaz kıldı

Karabük’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce kişi meydanda namaz kılarken, Kur’an-ı Kerim okundu.

Karabük’te binlerce kişi meydanda namaz kıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde meydanları boş bırakmayan Karabüklüler, kalkışmanın 4'üncü yılında yine meydanları boş bırakmadı. 

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Karabük’te binlerce kişi meydanda namaz kıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Kent meydanını doldurdu. 

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Karabük’te binlerce kişi meydanda namaz kıldı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda vatandaşlar akşam namazını kent meydanında kıldı. 

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Karabük’te binlerce kişi meydanda namaz kıldı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programının ardından protokol konuşmaları yapıldı.  

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