Karabük'te orman yangını: Alevler yerleşim bölgesine yaklaştı
Karabük'ün Arcak köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler yerleşim bölgesine doğru ilerliyor.
Kaynak: DHA
Merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere müdahale ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir” denildi.
