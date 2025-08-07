  1. Anasayfa
  4. Karabük'te orman yangını: Alevler yerleşim bölgesine yaklaştı

Karabük'ün Arcak köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler yerleşim bölgesine doğru ilerliyor.

Kaynak: DHA
Karabük'te orman yangını: Alevler yerleşim bölgesine yaklaştı - Resim: 1

Merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 

Karabük'te orman yangını: Alevler yerleşim bölgesine yaklaştı - Resim: 2

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 

Karabük'te orman yangını: Alevler yerleşim bölgesine yaklaştı - Resim: 3

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere müdahale ediyor. 

Karabük'te orman yangını: Alevler yerleşim bölgesine yaklaştı - Resim: 4

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir” denildi.

