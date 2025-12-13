  1. Anasayfa
  4. Karabük'te sır ölüm: Hastaneye gitmek için otelden çıktı, ormanda cesedi bulundu

Karabük'te hastaneye gitmek için kaldığı otelden ayrılan 29 yaşındaki A.Y., ormanda ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Dini nikah yaptığı bir kadın ile birlikte şehirdeki bir otelde kalan A.Y. dün hastaneye gitmek için otelden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan A. Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. 

İhbar sonrası polis ekipleri, A. Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. A. Y.’nin aracının Kapullu ile 5000 Evler arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edildi.

Bölgeye giden polis ekipleri, bu sabah A. Y.'nin ormanda cansız bedeni bulundu. 

İlk incelemede, A. Y.'nin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. A. Y.'nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 

