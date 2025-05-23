Karabük'te şoke eden operasyon: Casus kamera satıcısı binlerce görüntüyü arşivlemiş

Şüpheliye ait dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmesi sonucunda yaklaşık 55 bin görüntüye ulaşıldı. Bu görüntüler arasında özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve suç unsuru taşıyan kayıtların bulunduğu belirlendi. Yapılan teknik analizler sonucu şüphelinin satışını yaptığı IP kameralara uzaktan bağlanarak, cihazları satın alan kişilerin görüntülerini depoladığı tespit edildi. Ele geçirilen görüntülerde 38'i yetişkin, 11'i çocuklara ait uygunsuz görüntüler bulunduğu bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli E.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.