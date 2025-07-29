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Karabük'teki orman yangınının durması için yağmur duasına çıktılar

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ‘yağmur duası’ yapıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Karabük'teki orman yangınının durması için yağmur duasına çıktılar - Resim: 1

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken 2 mahalle tahliye edildi...

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Karabük'teki orman yangınının durması için yağmur duasına çıktılar - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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Karabük'teki orman yangınının durması için yağmur duasına çıktılar - Resim: 3

Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile söndürme çalışmaları karadan devam ettirildi. 

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Karabük'teki orman yangınının durması için yağmur duasına çıktılar - Resim: 4

 Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

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