Karabük'teki orman yangınının durması için yağmur duasına çıktılar
Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ‘yağmur duası’ yapıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken 2 mahalle tahliye edildi...
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile söndürme çalışmaları karadan devam ettirildi.
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Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.
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