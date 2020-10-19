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  3. 19 Ekim 2020 00:36

Karadağ Yaylası’nda büyük yangın!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası’nda ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Karadağ Yaylası’nda büyük yangın!

İlçeye bağlı Karadağ Yaylası Taşboğazı Obası’nda Levent Kamiloğlu’na ait ahşap evde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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Karadağ Yaylası’nda büyük yangın!

Yangın sırasında evde bulunan Kamlioğlu ailesinin fertleri kendilerini ve hayvanları kurtarmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler, bitişikteki diğer evlere de sıçradı. 

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Karadağ Yaylası’nda büyük yangın!

Yayladakilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine yaylaya ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

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Karadağ Yaylası’nda büyük yangın!

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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