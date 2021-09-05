Karadağ’da kanlı protesto: 50 kişi yaralandı!
Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma töreninin ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapılması protesto edildi.
Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma töreninin ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapılması protesto edildi.
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Tahta çıkma törenine karşı çıkan binlerce kişi, kilise yetkililerinin törene gelişini engellemek amacıyla Podgorica-Cetinje yolu lastik, konteyner ve taşlarla ulaşıma kapattı.
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Yolu açmaya çalışan polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek ile karşılık verdi.
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Çıkan olaylarda 20'si polis olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.
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