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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor: Depremden daha beter

Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu.

Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor: Depremden daha beter - Resim: 1

Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe belediyenin önlem almadığını belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor: Depremden daha beter - Resim: 2

Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. 

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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor: Depremden daha beter - Resim: 3

Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi. Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. 

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Karadeniz bu ilçeyi parça parça yutuyor: Depremden daha beter - Resim: 4

İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

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