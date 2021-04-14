Karadeniz fıkrası değil gerçek! Bir adımda iftar saati değişiyor

'BİR ADIMDA SAMSUN’DA YAŞAYAN KARDEŞİME ÇAY İÇMEYE GİDİYORUM'

Bir adımda Ordu’dan Samsun’da yaşayan kardeşine çay içmeye gittiğini ifade eden Nimet Arslan, "Samsun tarafında kız kardeşlerim, ablalarım evli. Bu nedenle bir adımla Samsun’a geçiyoruz, bir adımda Ordu’ya geçiyoruz. İftarımı Ordu’da yapıyorum, bir adım da Samsun’da yaşayan kız kardeşime çaya gidiyorum" diye konuştu.

Fahrettin Kışla ise "Biz Ordu- Samsun il sınırında oturuyoruz. Bir adımda Samsun’a, bir adımda Ordu’ya geçiyoruz" diye konuştu.