Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak.



