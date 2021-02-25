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  3. 25 Şubat 2021 21:40

Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli'nde son aşamaya gelindi.

Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması nedeniyle 1936'da ilk kez tünel projesi gündeme getirildi.

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Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli Projesi hazırlandı.

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Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak.

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Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Eğribel Geçidi'nde ulaşım kolaylaşacak. Tünelin açılmasıyla Giresun'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.

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