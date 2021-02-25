Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor
Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli'nde son aşamaya gelindi.
Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması nedeniyle 1936'da ilk kez tünel projesi gündeme getirildi.
Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli Projesi hazırlandı.
Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak.