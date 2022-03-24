Karadeniz için kritik 5 ay uyarısı!

UZMANLAR 5 AY İÇİN UYARDI

Bölge illerinde kar yağışının ani erimesi kaynaklı, toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda, can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri ile istinat duvarları yıkılan kent merkezlerinde yamaca yakın site ve binalarda da hasar oluştu.

Bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesinin yanı sıra riskli istinat duvarlarının gözden geçirilip, güçlendirilmesini öneren uzmanlar da, olası sel ve heyelanlar için gelecek 5 ayın kritik olduğuna dikkati çekti.