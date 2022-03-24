Karadeniz için kritik 5 ay uyarısı!
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son aylardaki yoğun kar yağışı sonrası, kar sularının hızlı erimesi, heyelanlara yol açıyor. Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize’de heyelanlarda artış yaşanırken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, ''Önümüzdeki 5 ay sel ve heyelan açısından son derece kritik aylardır'' dedi.
Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışları Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birçok sel ve heyelana yol açtı.
Son haftalarda ise bölgede, yoğun kar ve yağmur yağışları görüldü.
Özellikle mart ayında yoğun kar düşen bölgede, Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize’de pek çok noktada kaya düşmesine de neden heyelanlarda artış yaşandı.
UZMANLAR 5 AY İÇİN UYARDI
Bölge illerinde kar yağışının ani erimesi kaynaklı, toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda, can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri ile istinat duvarları yıkılan kent merkezlerinde yamaca yakın site ve binalarda da hasar oluştu.
Bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesinin yanı sıra riskli istinat duvarlarının gözden geçirilip, güçlendirilmesini öneren uzmanlar da, olası sel ve heyelanlar için gelecek 5 ayın kritik olduğuna dikkati çekti.
SEL VE HEYELANDA SON DERECE KRİTİK AYLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yağışların bölgedeki heyelanları tetikleyeceğini belirterek, "Önümüzdeki 5 ay sel ve heyelan açısından son derece kritik aylardır" dedi.
Nisan ve mayıs aylarında sıcaklıkların artmasıyla karların hızla eriyeceğini belirten Bektaş, "Buna da yağmur eşlik ederse derelerin debisi haliyle daha fazla artacak ve beklenen seller yaşanacak" uyarısı yaptı.