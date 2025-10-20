Karadeniz insanının pratik zekası ile üretilen Laz Cabrio artık yolda değil tutanakta...

Trabzonlu olan Sabri Yavuz, yıllarca İstanbul'da şoförlük yaptıktan sonra, çocukluk hayali olan otomobili kendi imkânlarıyla kendisi yaptı. Teknik ya da mühendislik eğitimi almayan Yavuz, 2005 yılında, İstanbul'daki atölyesinde el emeğiyle tasarlayıp ürettiği araca "Zigana" adını verdi. İki kişilik kapasiteye sahip olan araç, polyester gövde, Lombardın motor ve şanzıman sistemi ile donatıldı.