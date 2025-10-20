Karadeniz insanının pratik zekası ile üretilen Laz Cabrio artık yolda değil tutanakta...
Yıllarca İstanbul'da şoförlük yapan Trabzonlu vatandaş çocukluk hayali olan otomobili kendi imkanlarıyla üretmeyi başarmış ve üstü açılabilir 2 kişilik otomobil Karadeniz insanının pratik zekasını ve azmini bir kez daha ortaya koymuştu. Ancak aracı üreten vatandaş kendisine gönderilen tutanakla hayatının şokunu yaşadı.
Trabzonlu olan Sabri Yavuz, yıllarca İstanbul'da şoförlük yaptıktan sonra, çocukluk hayali olan otomobili kendi imkânlarıyla kendisi yaptı. Teknik ya da mühendislik eğitimi almayan Yavuz, 2005 yılında, İstanbul'daki atölyesinde el emeğiyle tasarlayıp ürettiği araca "Zigana" adını verdi. İki kişilik kapasiteye sahip olan araç, polyester gövde, Lombardın motor ve şanzıman sistemi ile donatıldı.
Üstü açılıp kapanabilen yapısıyla dikkat çeken otomobilin zemininde ise kalorifer sacı kullanıldı. Aracın fren sistemi kurmalı olarak tasarlandı. Tüm montaj, kaynak ve kaporta işlemleri Yavuz kendi elleriyle yaptı.
Basına yansıyan haberlerin ardından Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılan şahıs hakkında tutanak tutularak, aracın trafikte görülmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı bildirildi.
Polyester gövdeli, Lombardini motorlu aracıyla emekliliğinin ardından memleketi Trabzon'un Yomra ilçesine dönen Yavuz, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.