Karadeniz kıyısında korkunç görüntü: Hepsi cansız halde kıyıya vurdu

Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı’nda 15 Aralık'ta şiddetli fırtınaya yakalanan "Volgoneft 212" petrol tankeri ikiye ayrılarak batmış, "Volgoneft-239" tankeri sürüklenmişti. İkiye ayrılan tankerden petrol sızıntısı başlamış, 4 bin tondan fazla petrol çevre felaketine neden olmuştu.