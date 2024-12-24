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Karadeniz kıyısında korkunç görüntü: Hepsi cansız halde kıyıya vurdu

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Krasnodar'da bir petrol tankerinin batması sonucu meydana sızıntısının ardından 19 yunus ölü bulundu.

Kaynak: İHA
Karadeniz kıyısında korkunç görüntü: Hepsi cansız halde kıyıya vurdu - Resim: 1

Rusya'nın güneyinde Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta "Volgoneft 212" adlı Rus petrol tankerinin ikiye ayrılması sonucu yaşanan petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketinin etkileri sürüyor.

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Karadeniz kıyısında korkunç görüntü: Hepsi cansız halde kıyıya vurdu - Resim: 2

Delfa Yunus Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, Krasnodar'da sızıntının başladığı 15 Aralık ile 23 Aralık arasında 19 yunusun ölü bulunduğu bildirildi.

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Karadeniz kıyısında korkunç görüntü: Hepsi cansız halde kıyıya vurdu - Resim: 3

Ölümlerin petrolden kaynaklanan akut zehirlenme olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

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Karadeniz kıyısında korkunç görüntü: Hepsi cansız halde kıyıya vurdu - Resim: 4

Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı’nda 15 Aralık'ta şiddetli fırtınaya yakalanan "Volgoneft 212" petrol tankeri ikiye ayrılarak batmış, "Volgoneft-239" tankeri sürüklenmişti. İkiye ayrılan tankerden petrol sızıntısı başlamış, 4 bin tondan fazla petrol çevre felaketine neden olmuştu.

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