Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı, kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu. Kentte saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu.
Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu.
Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi.
