  Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı!

Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı, kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA
Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da fırtına etkili oldu. Kentte saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. 

Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı

Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu.

Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı

Vatandaşlar limana gelip, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

Karadeniz kudurdu: Dalga boyu 5 metreye ulaştı

 Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. 

