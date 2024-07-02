Karadeniz ölüme sürükleniyor: Dipteki ''canavar'' uykuda, yukarı çıkarsa felaket olacak

'BU DERİN KATMAN BİZİM İÇİN ŞU ANDA BİR RİSK'

Kış aylarının sıcak geçmesi kaynaklı Kuzey Avrupa'dan Karadeniz'e gelen suların sıcak olmasının, Karadeniz orta katmanın zayıflamasına sebebiyet verdiğini belirten Prof. Dr. Bektaş, "Kışın ne kadar sıcak oluyorsa, Kuzey Avrupa'dan Karadeniz'e gelen sular da o kadar sıcak oluyor. Kar suları az geliyor veya normal sular daha sıcak geliyor. Karadeniz'e, soğuk suyun gelmemesi Karadeniz orta katmanın zayıflamasına sebebiyet veriyor. Bugünkü Karadeniz, 3 katmandan oluşuyor. En üstteki katman oksijenli bir katmandır. Yaklaşık 50 ve 90 metre arasında bir su seviyesi var. Onun altında bir ara katman var. Onun da altında derin katman var. Bu derin katman, bizim için şu anda bir risk. Hidrojen sülfürlü, çok zehirli gazlarla doymuş bir halde. Şu anda o dipteki seviye uyku halinde. O zehirli gazı, katmanı, üstteki canlılardan koruyan bir ara katman var. İşte sorun şu; her geçen yıl ısınan sular, bu soğuk ara katmanın incelmesine, zayıflamasına, delinmesine sebebiyet veriyor" diye konuştu.