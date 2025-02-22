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Karadeniz sahilinde korku dolu anlar: Halatı koptu karaya oturdu

Zonguldak'ta bir enerji firmasına ait yüzer platform, halatının kopması sonucu balıkçı barınağına doğru sürüklendi. Kuma saplanıp duran platformda mahsur kalan 5 işçi, vinçle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
Karadeniz sahilinde korku dolu anlar: Halatı koptu karaya oturdu - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde bulunan bir enerji firmasına ait limanın açığında meydana geldi.

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Karadeniz sahilinde korku dolu anlar: Halatı koptu karaya oturdu - Resim: 2

İddiaya göre, halatı kopan yüzer platform, rüzgar ve dalganın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

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Karadeniz sahilinde korku dolu anlar: Halatı koptu karaya oturdu - Resim: 3

Çatalağzı Kasköy Balıkçı Barınağı üzerine doğru gelen platform, sığlaşan denizde kuma saplanarak durdu. Platformda 5 işçi mahsur kaldı.

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Karadeniz sahilinde korku dolu anlar: Halatı koptu karaya oturdu - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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