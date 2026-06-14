Karadeniz sahilinde yine şüpheli cisim alarmı! Sahile roket parçası vurdu!

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, olası bir tehlikeye karşı çevrede sivillerin yaklaşmasını engelleyecek şekilde güvenlik önlemleri alarak alanda teknik inceleme başlattı. Uzman ekiplerce cisim üzerinde yapılan ilk görsel incelemelerde, parçanın bir roket motoruna ait olduğu ve üzerindeki damga ile seri numarası işaretlerinin Rus menşeli olduğunu işaret ettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki değerlendirmeleri sonucunda roket parçasının patlayıcı bir özellik taşımadığı (aktif bir mühimmat olmadığı) tespit edildi. Cisim, detaylı balistik ve teknik inceleme yapılmak üzere jandarma tarafından kontrollü bir şekilde kaldırılarak muhafaza altına alındı.