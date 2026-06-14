Karadeniz sahilinde yine şüpheli cisim alarmı! Sahile roket parçası vurdu!
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde balıkçılar tarafından Rus menşeli olduğu değerlendirilen bir roket motoru parçası bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, patlayıcı özelliği bulunmadığı tespit edilen enkaz parçasını detaylı inceleme amacıyla muhafaza altına aldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi kıyılarında gece saatlerinde balıkçılar tarafından fark edilen şüpheli bir cisim, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde karaya vuran ve askeri bir mühimmata ait olduğu anlaşılan enkaz parçası üzerine bölgede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturuldu. Akçaabat Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde gece sularında avlanan yerel balıkçılar, kıyı şeridine vurmuş büyük bir metal parça fark ederek durumu derhal 112 Acil Çağrı üzerinden güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, olası bir tehlikeye karşı çevrede sivillerin yaklaşmasını engelleyecek şekilde güvenlik önlemleri alarak alanda teknik inceleme başlattı. Uzman ekiplerce cisim üzerinde yapılan ilk görsel incelemelerde, parçanın bir roket motoruna ait olduğu ve üzerindeki damga ile seri numarası işaretlerinin Rus menşeli olduğunu işaret ettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki değerlendirmeleri sonucunda roket parçasının patlayıcı bir özellik taşımadığı (aktif bir mühimmat olmadığı) tespit edildi. Cisim, detaylı balistik ve teknik inceleme yapılmak üzere jandarma tarafından kontrollü bir şekilde kaldırılarak muhafaza altına alındı.