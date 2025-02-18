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Karadeniz sahillerinde gizemli variller: Kimyasal madde tespit edildi

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipler tarafından incelendi. Gülyalı’daki varilde kimyasal madde tespit edildi.

Kaynak: DHA
Karadeniz sahillerinde gizemli variller: Kimyasal madde tespit edildi - Resim: 1

Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye’de 3, Fatsa’da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Karadeniz sahillerinde gizemli variller: Kimyasal madde tespit edildi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. 

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Karadeniz sahillerinde gizemli variller: Kimyasal madde tespit edildi - Resim: 3

Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. 

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Karadeniz sahillerinde gizemli variller: Kimyasal madde tespit edildi - Resim: 4

Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.

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