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Karadeniz sahillerinde kimyasal varil alarmı: Üç noktada 7 varil tespit edildi

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçesinde sahile vuran 7 varil tedirgin etti. Varillerden birinde kimyasal madde olduğu ve imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Karadeniz sahillerinde kimyasal varil alarmı: Üç noktada 7 varil tespit edildi - Resim: 1

Ordu'nun Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ünye Belediyesi'ne ait Batıpark Plajı'nda dün akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 adet boş varil sahile vurdu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olacağı bildirildi.

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Karadeniz sahillerinde kimyasal varil alarmı: Üç noktada 7 varil tespit edildi - Resim: 2

Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi’nde bugün öğlen saatlerinde birbirine bağlı 3 adet varil gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından variller olay yerinden kaldırıldı.

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Karadeniz sahillerinde kimyasal varil alarmı: Üç noktada 7 varil tespit edildi - Resim: 3

Gülyalı ilçesinde de bugün öğlen saatlerinde kıyıya 1 adet varil vurdu. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

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Karadeniz sahillerinde kimyasal varil alarmı: Üç noktada 7 varil tespit edildi - Resim: 4

 Yapılan incelemelerin ardından varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri imha etmek üzere varili teslim aldı.

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