Karadeniz sahillerinde kimyasal varil alarmı: Üç noktada 7 varil tespit edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ünye Belediyesi'ne ait Batıpark Plajı'nda dün akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 adet boş varil sahile vurdu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olacağı bildirildi.



