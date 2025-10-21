Karadeniz ve Marmara'nın altını hamside bolluk dönemi: Fiyatı 70 TL'ye kadar düştü!
Karadeniz ve Marmara'nın en lezzetli balıklarının başında gelen hamside yaşanan bolluk balıkçı tezgahlarına da indirim olarak yansıdı.
Kaynak: İHA
Zonguldak'ın merkez balık halinde hamsinin kilogram fiyatı 70 TL olarak açıklandı.
Fiyatı düşen hamsi vatandaşların da büyük ilgisini gördü.
Vatandaşlar, düşen fiyatlardan, balıkçılar ise ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Balık hâli esnafı Zeki Beybeyoğlu, son günlerde tezgâhlara yoğun hamsi geldiğini belirterek, "Hamsi bol çıkıyor. Ben bunu her zaman diyorum. Bol çıkarken vatandaşa veriyoruz. Bugün bol. Allah verdi. Dün de bol, bugün de daha bol" dedi.
