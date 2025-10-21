Karadeniz ve Marmara'nın altını hamside bolluk dönemi: Fiyatı 70 TL'ye kadar düştü!

Balık hâli esnafı Zeki Beybeyoğlu, son günlerde tezgâhlara yoğun hamsi geldiğini belirterek, "Hamsi bol çıkıyor. Ben bunu her zaman diyorum. Bol çıkarken vatandaşa veriyoruz. Bugün bol. Allah verdi. Dün de bol, bugün de daha bol" dedi.