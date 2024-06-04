Karadeniz yaylaları mı Maslak plazalar bölgesi mi siz karar verin

Sosyal medyada özellikle yaylalarda çektiği belgeseller ile tanınan Turgut Bayraktar’ın çekim yaptığı Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Öküzlü Yaylası da bu yayla apartmanları ile doldu. Yayla sakinleri de bu durumdan şikayet ederken, yaşlı bir yayla sakini yaylalarda büyüdüğünü belirterek betonarme yapılara şu şekilde tepki verdi: